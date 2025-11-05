Flair Writing Industries Aktie

Flair Writing Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ABY / ISIN: INE00Y201027

<
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Flair Writing Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Flair Writing Industries wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,20 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,12 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,18 Prozent auf 3,11 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 12,73 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 11,35 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 12,44 Milliarden INR, gegenüber 10,72 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Flair Writing Industries Limited REgistered Shs

Analysen zu Flair Writing Industries Limited REgistered Shs

Aktien in diesem Artikel

Flair Writing Industries Limited REgistered Shs 313,95 1,19% Flair Writing Industries Limited REgistered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

