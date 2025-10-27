Ausblick: Fomento Economico Mexicano legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fomento Economico Mexicano veröffentlicht am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 21,56 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fomento Economico Mexicano 0,870 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 212,74 Milliarden MXN, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 10,39 Milliarden USD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 82,63 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,54 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 842,71 Milliarden MXN aus, nachdem im Vorjahr 42,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at