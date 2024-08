Ausblick: Fortis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fortis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,654 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fortis noch ein Gewinn pro Aktie von 0,610 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,11 Prozent auf 2,83 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,59 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,22 CAD aus. Im Vorjahr waren 3,10 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 12,03 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 11,52 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at