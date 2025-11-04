Ausblick: Fortrea zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fortrea wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,160 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fortrea -0,310 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 646,3 Millionen USD – ein Minus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fortrea 674,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,558 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,670 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,66 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,70 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at