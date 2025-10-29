Ausblick: Fortune Brands Home Security präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fortune Brands Home Security veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Fortune Brands Home Security 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,18 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fortune Brands Home Security 1,16 Milliarden USD umsetzen können.

19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,80 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,54 Milliarden USD, gegenüber 4,61 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at