Forward Air Aktie
WKN DE: A418Y8 / ISIN: US34986A1043
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Forward Air informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Forward Air wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,165 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 93,80 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,660 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 643,0 Millionen USD – ein Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Forward Air 655,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,007 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -30,630 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,52 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,47 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
