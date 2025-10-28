Foshan Haitian Flavouring and Food Company Aktie

Foshan Haitian Flavouring and Food Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12A8E / ISIN: CNE100001SL2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Foshan Haitian Flavouring and Food Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Foshan Haitian Flavouring and Food Company öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,285 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 8,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,78 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,24 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,23 CNY, gegenüber 1,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 29,08 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,75 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd (A)mehr Nachrichten