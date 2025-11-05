Fox Factory Aktie

Fox Factory für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W2J8 / ISIN: US35138V1026

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Fox Factory veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fox Factory wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,546 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fox Factory noch 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 382,6 Millionen USD gegenüber 359,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,70 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,48 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

