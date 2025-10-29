Ausblick: Foxconn Industrial Internet A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Foxconn Industrial Internet A wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,490 CNY je Aktie gegenüber 0,320 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 48,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 253,43 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 170,28 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,64 CNY im Vergleich zu 1,17 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 883,89 Milliarden CNY, gegenüber 608,68 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

