Ausblick: FP stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FP äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 38,22 JPY je Aktie gegenüber 35,69 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,56 Prozent auf 62,49 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 176,08 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 154,46 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 244,51 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 235,63 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at