Ausblick: Franklin Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Franklin Resources wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,577 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,72 Milliarden USD gegenüber 2,25 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,78 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,13 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,850 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,60 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 8,54 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at