Ausblick: Frequency Electronics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Frequency Electronics wird am 11.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,295 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,36 Prozent erhöht. Damals waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,9 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,46 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 68,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 69,8 Millionen USD waren.

