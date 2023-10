Ausblick: Freshworks A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Freshworks A präsentiert in der am 31.10.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,052 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Freshworks A -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,06 Prozent auf 150,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 128,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie, gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 591,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 498,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at