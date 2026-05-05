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WKN DE: A2DS7T / ISIN: US35909R1086

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Frontier Group legt Quartalsergebnis vor

Frontier Group öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Frontier Group für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,360 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,04 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 912,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,230 USD, gegenüber -0,600 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 4,60 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,72 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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