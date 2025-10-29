FTAI Infrastructure Incorporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A3DNDK / ISIN: US35953C1062
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: FTAI Infrastructure zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
FTAI Infrastructure lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,590 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,450 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll FTAI Infrastructure nach den Prognosen von 3 Analysten 146,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 75,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,713 USD je Aktie, gegenüber -2,720 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 545,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 331,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FTAI Infrastructure Incorporation Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: FTAI Infrastructure zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: FTAI Infrastructure informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: FTAI Infrastructure präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25