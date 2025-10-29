Ausblick: FTAI Infrastructure zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FTAI Infrastructure lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,590 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,450 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll FTAI Infrastructure nach den Prognosen von 3 Analysten 146,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 75,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,713 USD je Aktie, gegenüber -2,720 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 545,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 331,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

