FuboTV Aktie
WKN DE: A2QBYF / ISIN: US35953D1046
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: FuboTV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
FuboTV präsentiert am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,089 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 360,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 386,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,376 USD, gegenüber -0,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,56 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,62 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FuboTV Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: FuboTV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: FuboTV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu FuboTV Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|FuboTV Inc Registered Shs
|3,78
|3,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.