Ausblick: FuboTV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FuboTV präsentiert am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,089 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 360,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 386,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,376 USD, gegenüber -0,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,56 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,62 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at