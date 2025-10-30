Ausblick: Fuchs Petrolub SE Pref präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fuchs Petrolub SE Pref wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,182 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fuchs Petrolub SE Pref noch 0,170 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Fuchs Petrolub SE Pref 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,04 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fuchs Petrolub SE Pref 990,9 Millionen USD umsetzen können.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,666 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,11 Milliarden USD, gegenüber 3,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at