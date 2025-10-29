Ausblick: Fuji Electric stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fuji Electric öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 110,50 JPY je Aktie gegenüber 168,48 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent auf 282,16 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 260,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 595,97 JPY im Vergleich zu 642,69 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1.171,60 Milliarden JPY, gegenüber 1.123,41 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at