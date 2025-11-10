Ausblick: FUJI OIL legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FUJI OIL wird am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 51,78 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FUJI OIL ein EPS von -42,600 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,75 Prozent auf 190,98 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 163,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 245,81 JPY je Aktie, gegenüber 25,95 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 761,32 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 671,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

