FUJI OIL HOLDINGS Aktie
WKN: 863882 / ISIN: JP3816400000
|
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: FUJI OIL gewährt Anlegern Blick in die Bücher
FUJI OIL gibt voraussichtlich am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 51,78 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte FUJI OIL -42,600 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 190,98 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 16,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,58 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 245,81 JPY, gegenüber 25,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 761,32 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 671,21 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
