FUJI OIL HOLDINGS Aktie

FUJI OIL HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863882 / ISIN: JP3816400000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: FUJI OIL gewährt Anlegern Blick in die Bücher

FUJI OIL gibt voraussichtlich am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 51,78 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte FUJI OIL -42,600 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 190,98 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 16,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,58 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 245,81 JPY, gegenüber 25,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 761,32 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 671,21 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FUJI OIL HOLDINGS INC.mehr Nachrichten