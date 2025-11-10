Ausblick: Fuji Seal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fuji Seal wird am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 62,55 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 66,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 37,61 JPY erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 52,75 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 54,51 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 330,83 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 224,93 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 220,14 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 212,35 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at