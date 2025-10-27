Fuji Seal Aktie
Erste Schätzungen: Fuji Seal legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fuji Seal wird voraussichtlich am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 62,55 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 37,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 54,51 Milliarden JPY gegenüber 52,75 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 330,83 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 224,93 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 220,14 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 212,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
