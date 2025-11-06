Ausblick: Fulgent Genetics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fulgent Genetics stellt am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,224 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 13,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 81,4 Millionen USD gegenüber 71,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,347 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,410 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 316,7 Millionen USD, gegenüber 283,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at