Ausblick: Full House Resorts legt Quartalsergebnis vor

Full House Resorts wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,204 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 76,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Full House Resorts einen Umsatz von 75,7 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,987 USD, gegenüber -1,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 304,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 292,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at