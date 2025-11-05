Full House Resorts Aktie
WKN: A0D8KQ / ISIN: US3596781092
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Full House Resorts legt Quartalsergebnis vor
Full House Resorts wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,204 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 76,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Full House Resorts einen Umsatz von 75,7 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,987 USD, gegenüber -1,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 304,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 292,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Full House Resorts IncShsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Full House Resorts legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Full House Resorts präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Full House Resorts legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Full House Resorts legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Full House Resorts öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Full House Resorts IncShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Full House Resorts IncShs
|2,41
|-1,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.