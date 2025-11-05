Full House Resorts Aktie

Full House Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D8KQ / ISIN: US3596781092

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Full House Resorts legt Quartalsergebnis vor

Full House Resorts wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,204 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 76,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Full House Resorts einen Umsatz von 75,7 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,987 USD, gegenüber -1,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 304,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 292,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Full House Resorts IncShs

Analysen zu Full House Resorts IncShs

Aktien in diesem Artikel

Full House Resorts IncShs 2,41 -1,63% Full House Resorts IncShs

