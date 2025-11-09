Ausblick: G R Infraprojects stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

G R Infraprojects stellt am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 15,93 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 19,99 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 14,07 Milliarden INR gegenüber 13,94 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 80,89 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 104,88 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 72,43 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 73,95 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at