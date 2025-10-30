Ausblick: GAIL (India) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GAIL (India) lässt sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GAIL (India) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,223 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

GAIL (India) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,92 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,00 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,94 Milliarden USD, gegenüber 16,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at