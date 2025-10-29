Ausblick: Gaming and Leisure Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gaming and Leisure Properties öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,742 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Gaming and Leisure Properties ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Gaming and Leisure Properties 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 398,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gaming and Leisure Properties 385,3 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,61 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,87 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 1,59 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at