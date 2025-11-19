Ausblick: Gap zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gap wird sich am 20.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.

14 Analysten schätzen, dass Gap für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,584 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Gap in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 3,90 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,20 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,31 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,09 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at