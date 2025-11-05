Erste Schätzungen: Gap verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gap stellt voraussichtlich am 20.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,579 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,88 Prozent auf 3,90 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Gap noch 3,83 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie, gegenüber 2,20 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 15,31 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 15,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at