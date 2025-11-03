Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Gartner legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Gartner wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,43 USD aus. Im letzten Jahr hatte Gartner einen Gewinn von 5,32 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,44 Prozent auf 1,52 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Gartner noch 1,48 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,21 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,00 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 6,49 Milliarden USD, gegenüber 6,27 Milliarden USD im Vorjahr.
