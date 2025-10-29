Ausblick: Gates Industrial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gates Industrial lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,370 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 105,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 861,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 830,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,740 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,46 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,41 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at