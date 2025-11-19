Ausblick: GDS A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GDS A präsentiert in der am 19.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,366 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GDS A noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,89 Milliarden CNY für GDS A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 413,8 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,62 CNY, gegenüber -0,830 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 11,48 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at