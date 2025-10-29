Ausblick: GE HealthCare Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GE HealthCare Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte GE HealthCare Technologies 1,02 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll GE HealthCare Technologies 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,09 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GE HealthCare Technologies 4,86 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,52 USD im Vergleich zu 4,34 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 20,47 Milliarden USD, gegenüber 19,67 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at