WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076

Gewinnrückgang 29.10.2025 20:05:00

GE Healthcare-Aktie verliert: US-Zölle belasten

Dem US-Medizintechnikanbieter GE Healthcare hat die US-Zollpolitik im dritten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt.

Der Überschuss sank um rund fünf Prozent auf 446 Millionen US-Dollar, während der Umsatz um fast sechs Prozent auf gut 5,1 Milliarden Dollar stieg, wie der Konzern am Mittwoch in Chicago mitteilte. Damit schlug sich der Konkurrent von Siemens Healthineers besser als gedacht. Konzernchef Peter Arduini engt nunmehr seine Zielspanne für den Gewinn in diesem Jahr nach oben hin ein. Im frühen US-Handel notierte die Aktie zuletzt knapp drei Prozent tiefer.

Wegen der Zollbelastungen wirtschaftete GE HealthCare Technologies im vergangenen Quartal weniger profitabel: Die Nettogewinnmarge sank um einen Prozentpunkt auf 8,7 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie ging von 1,14 auf 1,07 Dollar zurück, Analysten hatten allerdings mit einem noch schlechteren Ergebnis gerechnet. Vom Konzern hieß es dazu, ohne die Auswirkungen der US-Zölle hätten die Margen und der Gewinn je Aktie über dem Vorjahr gelegen, anstatt zu fallen.

Trotz der Zollbelastungen fand Konzernlenker Arduini am Mittwoch zahlreiche Gründe für seine optimistischere Prognose: Er sprach von einer "robusten Auftragslage im Quartal über alle Segmente hinweg". Zudem stehe GE Healthcare als Folge seiner intensivierten Forschungsausgaben vor einer "Innovationswelle".

Für das Gesamtjahr steuert das Management nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,51 bis 4,63 Dollar an, zuvor hatte das Mindestziel lediglich auf 4,43 Dollar gelautet. 2024 hatte GE Healthcare hier 4,49 Dollar ausgewiesen. Der Umsatz soll aus eigener Kraft - wie bisher geplant - um rund drei Prozent zulegen.

GE Healthcare entstand 2023 durch Abtrennung vom inzwischen aufgespaltenen Mischkonzern GE Aerospace.

Im NASDAQ-Handel notiert die GE HealthCare-Aktie zeitweise 3,55 Prozent tiefer bei 76,58 US-Dollar.

/tav/mis/jha/he

CHICAGO (dpa-AFX)

