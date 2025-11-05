Genmab A-S Aktie

Genmab A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WZYB / ISIN: US3723032062

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Genmab A-S (spons ADRs) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Genmab A-S (spons ADRs) wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,486 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Genmab A-S (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 990,4 Millionen USD im Vergleich zu 815,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD im Vergleich zu 1,77 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 3,67 Milliarden USD, gegenüber 3,12 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

