Genmab A-S Aktie
WKN DE: A1WZYB / ISIN: US3723032062
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Genmab A-S (spons ADRs) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Genmab A-S (spons ADRs) wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,486 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Genmab A-S (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 990,4 Millionen USD im Vergleich zu 815,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD im Vergleich zu 1,77 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 3,67 Milliarden USD, gegenüber 3,12 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Genmab A-S (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Genmab A-S (spons ADRs) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Genmab A-S (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Genmab A-S (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Genmab A-S (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Genmab A-S (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Genmab A-S (spons. ADRs)
|24,60
|-0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.