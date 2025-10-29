Ausblick: Gerdau legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gerdau lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gerdau die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,114 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gerdau 0,120 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,13 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Gerdau für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,32 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,335 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,400 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 12,80 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 12,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at