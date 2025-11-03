Gestamp Automocion Bearer Shs Aktie

WKN DE: A2DNEE / ISIN: ES0105223004

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Gestamp Automocion Bearer legt Quartalsergebnis vor

Gestamp Automocion Bearer wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,070 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 EUR je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,03 Prozent auf 2,73 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,79 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,354 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,330 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,72 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,00 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

