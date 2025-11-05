GigaCloud Technology Incorporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A3DQWV / ISIN: KYG386441037

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: GigaCloud Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GigaCloud Technology gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,723 USD je Aktie gegenüber 0,980 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 301,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 303,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD, gegenüber 3,06 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,16 Milliarden USD generiert worden waren.

