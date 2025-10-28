Gildan Activewear Aktie
Ausblick: Gildan Activewear stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gildan Activewear wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gildan Activewear im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,979 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,12 CAD je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 914,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,22 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,47 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,37 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,43 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,48 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
