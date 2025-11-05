Ginkgo Bioworks Holdings Aktie
WKN DE: A40KL9 / ISIN: US37611X2099
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ginkgo Bioworks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ginkgo Bioworks wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,241 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ginkgo Bioworks noch ein Verlust pro Aktie von -1,080 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Ginkgo Bioworks mit einem Umsatz von insgesamt 39,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 56,26 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -5,254 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -10,540 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 177,1 Millionen USD, gegenüber 227,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
