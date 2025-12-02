Ausblick: Gitlab A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gitlab A wird am 02.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 28 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,202 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gitlab A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 26 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,07 Prozent auf 239,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gitlab A noch 196,1 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 27 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,835 USD je Aktie, gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 27 Analysten durchschnittlich auf 941,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 759,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at