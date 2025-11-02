Gland Pharma Aktie

Gland Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QG5F / ISIN: INE068V01023

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Gland Pharma legt Quartalsergebnis vor

Gland Pharma stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,67 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gland Pharma noch 9,93 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 9,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 15,37 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,06 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 60,94 INR, gegenüber 42,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 63,89 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 55,90 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S

Analysen zu Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

