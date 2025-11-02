Ausblick: Gland Pharma legt Quartalsergebnis vor

Gland Pharma stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,67 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gland Pharma noch 9,93 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 9,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 15,37 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,06 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 60,94 INR, gegenüber 42,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 63,89 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 55,90 Milliarden INR generiert wurden.

