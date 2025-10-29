Glaston Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41BFU / ISIN: FI4000587340
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Glaston informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Glaston lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,029 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 50,9 Millionen EUR gegenüber 55,4 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,128 EUR im Vergleich zu 0,060 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 207,9 Millionen EUR, gegenüber 218,3 Millionen EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glaston Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Glaston informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Glaston legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Glaston mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.07.25