Ausblick: Glaston informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Glaston lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,029 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 50,9 Millionen EUR gegenüber 55,4 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,128 EUR im Vergleich zu 0,060 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 207,9 Millionen EUR, gegenüber 218,3 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at