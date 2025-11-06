Ausblick: Global Health legt Quartalsergebnis vor

Global Health lädt am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,80 INR. Dies würde einem Zuwachs von 19,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Global Health 4,87 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,92 Prozent auf 10,90 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Global Health noch 9,57 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 23,84 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 17,92 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,86 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 36,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at