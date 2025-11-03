Ausblick: Global Payments zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Global Payments veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 26 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,23 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Global Payments 1,24 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Global Payments nach den Prognosen von 24 Analysten im Schnitt 2,41 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,60 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,16 USD aus. Im Vorjahr waren 6,16 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 27 Analysten im Durchschnitt 9,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at