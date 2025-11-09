Ausblick: Global Ship Lease A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Global Ship Lease A veröffentlicht am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Global Ship Lease A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,22 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Global Ship Lease A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 184,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 174,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,05 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,67 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 735,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 711,1 Millionen USD in den Büchern standen.

