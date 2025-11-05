Ausblick: Globalstar gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Globalstar wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,013 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Globalstar soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,053 USD, gegenüber -0,590 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 264,9 Millionen USD im Vergleich zu 250,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at