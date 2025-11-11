Ausblick: Globus Spirits stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Globus Spirits stellt am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 6,30 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 1300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,450 INR erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Globus Spirits in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,01 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 6,38 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 50,04 INR, wohingegen im Vorjahr noch 8,08 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,03 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 25,37 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at