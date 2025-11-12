Ausblick: GMO Financial Gate veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GMO Financial Gate wird am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 30,97 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 104,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 15,16 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GMO Financial Gate in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 5,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 179,53 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 121,99 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 17,68 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 18,71 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at