Erste Schätzungen: GMO Financial Gate verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GMO Financial Gate lädt voraussichtlich am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 30,97 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte GMO Financial Gate 15,16 JPY je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 13,12 Prozent auf 4,44 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 179,53 JPY, gegenüber 121,99 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 17,68 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 18,71 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at